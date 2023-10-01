Глас вопиющего в европейской промышленности

Что нужно для того, чтобы изготовить автомобиль? Да, в общем-то, немного. Необходимо в одно место свезти около двух тысяч деталей и агрегатов, где несколько сотен рабочих на конвейере соберут из них машину.
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