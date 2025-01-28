За ночь силы ПВО ликвидировали над тремя регионами РФ пять беспилотников ВСУ

В ночь на 28 января российские средства ПВО над регионами РФ уничтожили пять беспилотников ВСУ. / Источник: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАССПо информации Минобороны, над Белгородской и Брянской областями сбиты по два вражеских беспилотника.