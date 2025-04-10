Nintendo Switch 2 дебютирует в Китае с задержкой из-за местной специфики

Nintendo Switch 2 дебютирует в Китае с задержкой из-за местной спецификиЕсли за пределами Китая дебют разработанной японской компанией Nintendo игровой консоли Switch 2 задерживается возможным влиянием таможенных пошлин, как в США, то на местном рынке в игру вступают иные факторы, ограничивающие распространение новинки.
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