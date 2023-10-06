В сборной России заявили, что надеются на аншлаг в матче с Камеруном

Виктор Онопко заявил, что в сборной России ожидают увидеть полный стадион на матче с Камеруном. Член тренерского штаба сборной России Виктор Онопко рассказал, что в национальной команде надеются увидеть полный стадион на товарищеском матче с Камеруном, напомним, что на игры сборной не требуется Fan ID.