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  • Игорь Петров
    ВС РФ в Харькове ...
  • Светлана Зуева
    Эт прям бальзам на душу!💪💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺ВС РФ в Харькове ...
  • Галина
    Маловато будет!!!!  Маловато!!!!  Надо еще больше и ежедневно, и в Одесе, Херсоне  Николаеве, в Западной Украине, и в...ВС РФ в Харькове ...

ВС РФ в Харькове и Херсоне отправила на тот свет «панов офицеров»: что известно

ВС РФ в Харькове и Херсоне отправила на тот свет «панов офицеров»: что известно

ВС РФ в Харькове и Херсоне отправила на тот свет «панов офицеров»: что известно Алиса БронскаяОдним из приоритетных целей при проведении сегодняшнего комбинированного удара России по военным и инфраструктурным объектам украинской обороны было ликвидирование высшего командного состава армии и спецслужб Украины.

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Комментарии
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Галина
Маловато будет!!!!  Маловато!!!!  Надо еще больше и ежедневно, и в Одесе, Херсоне  Николаеве, в Западной Украине, и в Киеве  в обязательном порядке, и побольше!!!!!
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14 час.
СЗ
Светлана Зуева
Эт прям бальзам на душу!💪💪💪💪🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Ответить
13 час.
ИП
Игорь Петров
Ответить
8 час.

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