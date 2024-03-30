ВС РФ в Харькове и Херсоне отправила на тот свет «панов офицеров»: что известно Алиса БронскаяОдним из приоритетных целей при проведении сегодняшнего комбинированного удара России по военным и инфраструктурным объектам украинской обороны было ликвидирование высшего командного состава армии и спецслужб Украины.
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