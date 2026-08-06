НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Матч «Спартак» – «Краснодар» прокомментируют Генич и Моссаковский, на игре ЦСКА и «Ростова» будут работать Нагучев и Пойда

Стали известны комментаторы матчей третьего тура РПЛ . Полностью расписание комментаторов на тур выглядит следующим образом: 8 августа (суббота) « Крылья Советов » – « Балтика »: Артем Шмельков и Петр Коптев («Матч Премьер», 15:25); « Локомотив » – « Акрон »: Роман Трушечкин и Михаил Моссаковский («Матч Премьер», 17:55); ЦСКА  – « Ростов »: Роман Нагучев и  Александр Пойда (« Матч ТВ » и «Матч Премьер», 20:00).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии