Матч «Спартак» – «Краснодар» прокомментируют Генич и Моссаковский, на игре ЦСКА и «Ростова» будут работать Нагучев и Пойда

Стали известны комментаторы матчей третьего тура РПЛ . Полностью расписание комментаторов на тур выглядит следующим образом: 8 августа (суббота) « Крылья Советов » – « Балтика »: Артем Шмельков и Петр Коптев («Матч Премьер», 15:25); « Локомотив » – « Акрон »: Роман Трушечкин и Михаил Моссаковский («Матч Премьер», 17:55); ЦСКА – « Ростов »: Роман Нагучев и Александр Пойда (« Матч ТВ » и «Матч Премьер», 20:00).
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