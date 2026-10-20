К 2035 году миру будет не хватать лития, кобальта и меди По оценке консалтингового агентства GEM Mining Consulting, к 2035 году предложение лития сможет покрыть лишь 68% мирового спроса, кобальта 74%, а меди 75%.
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