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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Просветов пропустил 4 шайбы от «Флориды» и был заменен на Георгиева во 2-м периоде

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» уступает «Флориде» после двух периодов (3:4). Вратарь «Эвеланш» Просветов был заменен на 29-й минуте.

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