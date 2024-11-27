Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ширай
    Именно поэтому замирение с условием демобилизации насильственно мобилизованных и перевыборов на Украине не станет "за...Политолог Соскин:...
  • Александр Пятнистый
    Я шапку зимой одеваю, чтоб моя голова не мерзла и срать хотел на чувства разных чурок. Не нравится- пусть уебывают к ...Стилист Лисовец: ...
  • Владимир Морж
    Интересно, а каким доложен быть головной убор, что он задел "чувства верующих"?Стилист Лисовец: ...

РИАН: ВСУ насильно вывозили на Украину семьи с детьми из Селидово

РИАН: ВСУ насильно вывозили на Украину семьи с детьми из Селидово

Когда российские войска вошли в Селидово, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) активно искали семьи с детьми, чтобы принудительно эвакуировать их на Украину и не допустить их вывоза в Россию или ДНР.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх