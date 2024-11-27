РИАН: ВСУ насильно вывозили на Украину семьи с детьми из Селидово

Когда российские войска вошли в Селидово, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) активно искали семьи с детьми, чтобы принудительно эвакуировать их на Украину и не допустить их вывоза в Россию или ДНР.
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