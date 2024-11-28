«Зловещая рокировочка»: что будет, если магнитные полюса Земли поменяются местами

Факт неминуемой смены магнитных полюсов Земли многим ученым представили как данность: доцент климатологи и метерололого-географического факультета МГУ Последние расчеты свидетельствуют о смещении плюсов к экватору.
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