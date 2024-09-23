Недавно стало известно о важном карьерном продвижении для Ирады Зейналовой. Она была назначена на должность посла Российской Федерации на Маврикии, в связи с чем ей пришлось покинуть пост ведущей программы «Итоги недели».
Найдена замена Ираде Зейналовой в «Итоги недели»
Комментарии
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Марина
всего самого наилучшего Ираде!!! Но все же жаль, что не она ведущая...передача потеряла что-то, что было ей присуще при Ираде!!! Конечно, каждый журналист ведет передачи в своей манере, и мы, скорее всего, привыкнем у другой подаче материала.
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10 час.
Bogdan Stupin
Главное, чтобы не пострадала международная журналистика. Факт смены ведущего "зейналовской" телепрограммы пока не содержит повода опасаться этого. Ну, а уж отношения с Маврикием и вовсе вряд ли могут сильно пострадать.
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8 час.
Марина
вы правы! Я просто говорю о привычном стиле! Но, как уж писала выш, мы привыкнем к другому стилю подачи информации!!!
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8 час.
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