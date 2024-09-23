Найдена замена Ираде Зейналовой в «Итоги недели»

Марина

всего самого наилучшего Ираде!!! Но все же жаль, что не она ведущая...передача потеряла что-то, что было ей присуще при Ираде!!! Конечно, каждый журналист ведет передачи в своей манере, и мы, скорее всего, привыкнем у другой подаче материала.