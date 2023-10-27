Крутой рататуй от моей свекрови (учила = заставляла готовить)

Некоторые блюда меня учила готовить свекровь. Признаюсь честно, «учила» от слова «заставляла». И не потому, что я не хотела готовить то или иное блюдо, а просто манера у моей свекрови все делать через силу, ей нравится роль командира при подчиненных.
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