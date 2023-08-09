III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

Свежие комментарии

  • Михаил Васильев
    Давно пора, нужно ещё и за судьями, а то они очень вольно себя чувствуют!Борис Титов высту...
  • Нина Попова
    Это на что он намекает?Борис Титов: «И Т...
  • Владимир 123
    Кубинцам можно посочувствовать..........Институт экономик...

Бизнес-омбудсмен, депутаты Госдумы и Законодательного Собрания Пензенской области провели совместный прием предпринимателей

Бизнес-омбудсмен, депутаты Госдумы и Законодательного Собрания Пензенской области провели совместный прием предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин, депутат Госдумы Сергей Морозов, а также депутаты регионального Законодательного Собрания Александр Акимов и Олег Кочетков провели совместный прием предпринимателей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх