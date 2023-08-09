Бизнес-омбудсмен, депутаты Госдумы и Законодательного Собрания Пензенской области провели совместный прием предпринимателей

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин, депутат Госдумы Сергей Морозов, а также депутаты регионального Законодательного Собрания Александр Акимов и Олег Кочетков провели совместный прием предпринимателей.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пензенской области Михаил Лисин, депутат Госдумы Сергей Морозов, а также депутаты регионального Законодательного Собрания Александр Акимов и Олег Кочетков провели совместный прием предпринимателей.
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