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Царьград

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Запер в квартире и истязал. Спецназ вырвал раненую заложницу из рук сахалинца с ножом

Запер в квартире и истязал. Спецназ вырвал раненую заложницу из рук сахалинца с ножом

Сегодня утром на Сахалине мужчина запер в квартире женщину и истязал её ножом. Раненую заложницу спасал спецназ.

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