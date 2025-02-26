Трамп потребовал увольнения генералов за провал в Афганистане

Уволить всех генералов, участвовавших в выводе американских войск из Афганистана, призвал президент США Дональд Трамп на встрече с министром обороны Питом Хегсетом во время заседания кабинета министров 26 февраля в Белом доме.
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