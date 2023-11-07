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В Турции опровергли сообщения о якобы договорённости по приёму миллиона палестинцев

В Турции опровергли сообщения о якобы договорённости по приёму миллиона палестинцев

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы договорённости турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по приёму Турцией миллиона палестинцев.

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