В Турции опровергли сообщения о якобы договорённости по приёму миллиона палестинцев

Администрация президента Турции опровергла сообщения о якобы договорённости турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по приёму Турцией миллиона палестинцев.
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