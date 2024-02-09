Польша склоняется к частичным ограничениям на ввоз украинской сельхозпродукции

В Польше поддерживают введение частичных ограничений на ввоз украинской аграрной продукции. С таким заявлением выступил министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский в эфире радиостанции Polskie Radio.
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