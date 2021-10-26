Менеджер назвал новую причину пропажи теряющей память Светличной

Менеджер актрисы Светланы Светличной Сергей Рублев назвал неожиданную причину исчезновения звезды. По словам представителя знаменитости, она просто не появляется на телевидении, а к телефону не подходит из-за продолжительной болезни, пишет РБК.
Менеджер актрисы Светланы Светличной Сергей Рублев назвал неожиданную причину исчезновения звезды. По словам представителя знаменитости, она просто не появляется на телевидении, а к телефону не подходит из-за продолжительной болезни, пишет РБК.
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