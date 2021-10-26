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Менеджер назвал новую причину пропажи теряющей память Светличной

Менеджер назвал новую причину пропажи теряющей память Светличной

Менеджер актрисы Светланы Светличной Сергей Рублев назвал неожиданную причину исчезновения звезды. По  словам представителя знаменитости, она просто не появляется на телевидении, а к телефону не подходит из-за продолжительной болезни, пишет РБК.

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