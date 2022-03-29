Военные материалы

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    А эти деятели не думают что получат ответ и их просто не станет .Деятели Запада пр...

На Западе оценили риск начала конфликта между Россией и НАТО

На Западе оценили риск начала конфликта между Россией и НАТО

В настоящее время прямое военное столкновение НАТО и России весьма маловероятно из-за катастрофических последствий для всей планеты, однако полностью исключить такое развитие событий нельзя, ведь российская СВО на Украине несет определенные риски.

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