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Курские новости

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В Курске отметили день рождения ДОСААФ с выставкой техники и дронами

В Курске отметили день рождения ДОСААФ с выставкой техники и дронами

Праздничная площадка разделена на семь тематических кластеров, где куряне смогли проверить свои навыки, узнать больше об истории ДОСААФ и увидеть современную технику, включая FPV-дроны и автомобили УРАЛ, КАМАЗ.

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