🇮🇱🇮🇷🇺🇸 Об ударе возмездия по Израилю В США высокие должностные лица говорят о том, что удар возмездия со стороны Ирана по Израилю по ожидается в течение 24-48 часов.
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🇮🇱🇮🇷🇺🇸 Об ударе возмездия по Израилю В США высокие должностные лица говорят о том, что удар возмездия со стороны Ирана по Израилю по ожидается в течение 24-48 часов.
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