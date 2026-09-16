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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Руководитель «Кадиллака»: «Можем добиться большего от машины этого года за счет улучшения надежности»

Руководитель «Кадиллака» Марцин Будковский ответил Серхио Пересу , который в одном из недавних интервью призвал команду приложить усилия для заметной доработки болида и улучшения положения конюшни в расстановке сил.

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