В Германии подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников

В бундестаге ФРГ подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников Член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх обратилась к правительству Германии с вопросом о возможности передачи Киеву украинских мужчин призывного возраста.