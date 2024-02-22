В Германии подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников

В бундестаге ФРГ подняли вопрос о передаче Киеву украинских призывников Член бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» Беатрис фон Шторх обратилась к правительству Германии с вопросом о возможности передачи Киеву украинских мужчин призывного возраста.
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