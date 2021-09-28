Александр СтрелецДети и семьяУ меня проблемы с мамой. Подслушали у замужних Здравствуйте. Вот скажите неужели я такая плохая дочь.У меня проблемы с мамой.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИРИНА ВОЛКОВА (КОБЗАРЬ)Ваша мама самовлюбленная эгоистка. Она вас не любит, манипулирует вами в своих эгоистичных интересах. Пора вам уже перестать стараться ей понравиться. Надо жить своей жизнью и общаться с ней поменьше.Олег АнатольевичАвтор безграмотный сочинитель.Vera DobryaginaЭти жалобы на мать от автора - смешно читать. 25 лет, замужем, работа с неплохой зарплатой, живёт отдельно - вполне себе успешная по жизни женщина, и не может мать на место поставить? А чего боится? Да не верю! Если и принять за правду этот рассказ, то мамаша-то банальная манипуляторша, у которой нет никакой личной жизни, которой больше нечем заняться, как взрослую дочь пасти. А муженёк авторши что ж тёщу не вразумит, сказал бы пару ласковых ей, условия бы выдвинул, чтоб отстала, или наплевать ему, что жена такие муки принимает? Ой, как эти "утиные" истории надоели)))Комментировать
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