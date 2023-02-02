«Реал» примет «Валенсию» в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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