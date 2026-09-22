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Царьград

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Сезонная волна ОРВИ накрыла в сентябре: простуда без температуры – больное горло

Сезонная волна ОРВИ накрыла в сентябре: простуда без температуры – больное горло

Во второй половине сентября в России фиксируется сезонный подъём ОРВИ. В числе основных возбудителей риновирусы и коронавирусы группы FLiRT.

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