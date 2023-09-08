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В конгрессе США сообщили о перспективах расследования с целью импичмента Байдену

В конгрессе США сообщили о перспективах расследования с целью импичмента Байдену

Председатель комитета по надзору палаты представителей американского конгресса республиканец Джеймс Коммер уверен, что удастся набрать необходимое количество голосов для начала расследования с целью объявления импичмента президенту Джо Байдену.

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