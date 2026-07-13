Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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МО: ВС РФ в ходе ночных ударов поразили порт в Черноморске

МО: ВС РФ в ходе ночных ударов поразили порт в Черноморске

В ночь с 12 на 13 июля Вооруженные Силы Российской Федерации вновь нанесли удары по украинским портам.

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