«Зенит» – явный доминант на данный момент. У нас нет среднего баланса в игроках, клуб явно выделяется». Шаронов об РПЛ

Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в таблице чемпионата России с 4 победами в 4 матчах. – На ваш взгляд, когда «Зенит» может потерять первые очки? – Это рано или поздно случится, но пока на данный момент «Зенит» – явный доминант.