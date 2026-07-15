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Царьград

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"Такое впечатление, что у нас СВО отдельно, а вся остальная экономика отдельно": Абакумов – о ситуации с зерном из-за атак в Азовском море

"Такое впечатление, что у нас СВО отдельно, а вся остальная экономика отдельно": Абакумов – о ситуации с зерном из-за атак в Азовском море

Кандидат экономических наук, основатель еженедельника "Крестьянские ведомости" Игорь Абакумов прокомментировал ситуацию с зерном на юге России: "Такое впечатление, что у нас СВО отдельно, а вся остальная экономика отдельно".

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