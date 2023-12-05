Ванилла SU
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Ванилла SU

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  • валерий лисицын
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Несколько советов психотерапевта, которые помогут понимать межличностные отношения глубже.

Несколько советов психотерапевта, которые помогут понимать межличностные отношения глубже.

﻿﻿Какие качества мы подсознательно ищем в потенциальном партнере, как наш мозг дает сигнал «влюбиться», почему нельзя врать на первом свидании и что такое интуиция – Михаил Баев, ведущий российский эксперт в области области невербального общения, психотерапевт и выпускница Paul Ackman Group (компании, деятельность которой легла в основу сюжета сериала «Обмани меня»).

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