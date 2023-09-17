Военное обозрение

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Глава военного комитета НАТО: Масштабы применения оружия и боеприпасов Украиной превышают производственные возможности стран альянса

Глава военного комитета НАТО: Масштабы применения оружия и боеприпасов Украиной превышают производственные возможности стран альянса

В НАТО всё чаще и настойчивее дают понять Киеву, что военная поддержка Украине если и будет оказываться, то вовсе не в безграничных объёмах, как на то рассчитывают в офисе Зеленского.

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