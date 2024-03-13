Определились все участники 1/4 финала Лиги чемпионов

В главном турнире клубного европейского футбола завершились ответные матчи первого раунда плей-офф. В четвертьфинал пробились испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», английские «Манчестер Сити» и «Арсенал», немецкие «Бавария» и «Боруссия», а также французский «ПСЖ».