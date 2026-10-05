Россиянам рекомендовали менять постельное белье раз в неделю

Медики советуют менять постельное белье не реже одного раза в неделю. Об этом сообщил сайт «7Дней» . После стирки белье необходимо тщательно проглаживать с двух сторон, уделяя особое внимание складкам, где селятся пылевые микроклещи.
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