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Россиянам рекомендовали менять постельное белье раз в неделю

Медики советуют менять постельное белье не реже одного раза в неделю. Об этом сообщил сайт «7Дней» . После стирки белье необходимо тщательно проглаживать с двух сторон, уделяя особое внимание складкам, где селятся пылевые микроклещи.

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