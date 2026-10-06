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Царьград

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В Московском зоопарке появились редкие попугаи кеа из Новой Зеландии

В Московском зоопарке появились редкие попугаи кеа из Новой Зеландии

В конце 2025 года в Московский зоопарк прибыли четыре редких попугая кеа с родины в Новой Зеландии. Птиц разместили в павильоне «Дом птиц», где они восхищают посетителей.

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