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Администрация Байдена предоставит Украине военную помощь на 60 миллионов долларов

Администрация Байдена предоставит Украине военную помощь на 60 миллионов долларов

Daily Mail, Великобритания © AP Photo, Patrick Semansky Накануне встречи американского президента со своим украинским коллегой в среду администрация Байдена пообещала Украине военную помощь на 60 миллионов долларов на борьбу с российской агрессией.

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