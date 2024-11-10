Зачистку всей документации, связанной с военными расходами Украины начало окружение Владимира Зеленского, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 10 ноября со ссылкой на достоверные источники, сообщило агентство РИА Новости.
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