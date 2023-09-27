if24.ru
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

if24.ru

8 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лариса Терес
    Так назовите уже эту «неназванную». Страна должна знать своих «героев» в лицо и поименно.Делягин рассказал...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Пока политики и чиновники не начнут получать 11 970 руб., с отменой всех привилегий, льгот, неприкосновенности, как д...Делягин рассказал...
  • Максим
    Moody's - как вы яхту назовёте.. - трактовать искусственно созданный форсмажор как дефолт могут только Moody's и иже ...Moody's признало ...

Москва не стала лидером по зарплатам

Москва не стала лидером по зарплатам

Лидерами по уровню зарплат среди российских городов стали Новый Уренгой и Салехард. При этом в восьми крупных городах России средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, свидетельствует исследование РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх