Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 841 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    В нашей истории и прежде были праздники в честь поражений. которые выдали за победы. Но потом прижились, обрасли подв...О Дне Независимос...
  • Олег Едаменко
    А Butt по-английски - жопа....Советский татарин...
  • Олег Едаменко
    Ныне живущим - нет доверия. Никому. Совсем.Свин Цзы. Искусст...

Свин Цзы. Искусство вiйны

Свин Цзы. Искусство вiйны

1. Когда слаб, притворись сильным. Зигуй, угрожай резать москаля, анонсируй кiнтрнаступ за кiнтрнаступом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Одиссей
Результат отрицательной селекции. Так уж сложилось, что эта территория - именно ОКРАИНА!!!  Пассионарные, активные (и умные, талантливые) люди уезжали оттуда в Центры, где могли найти применение своим талантам и, тем самым, улучшить свою жизнь.  При Польше - уезжали в Варшаву. При России - в Питер и Москву. Накрайняк - на Донбасс. (Исключение в этом смысле - Галиция, Юг и Восток/Донбасс, но пока речь не о них). А на территории Малороссии оставались, плодились и размножались недоумки. Вот с ними и имеем сейчас дело...
Ответить
6 час.
Аркадий Цыганов
Битие определяет сознание. И ожидание халявщины.
Ответить
1 час.
Олег Едаменко
Ныне живущим - нет доверия. Никому. Совсем.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх