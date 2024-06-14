Свин Цзы. Искусство вiйны

Одиссей

Результат отрицательной селекции. Так уж сложилось, что эта территория - именно ОКРАИНА!!! Пассионарные, активные (и умные, талантливые) люди уезжали оттуда в Центры, где могли найти применение своим талантам и, тем самым, улучшить свою жизнь. При Польше - уезжали в Варшаву. При России - в Питер и Москву. Накрайняк - на Донбасс. (Исключение в этом смысле - Галиция, Юг и Восток/Донбасс, но пока речь не о них). А на территории Малороссии оставались, плодились и размножались недоумки. Вот с ними и имеем сейчас дело...