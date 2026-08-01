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Отданный в детдом дважды: тяжелая судьба звезды «Тайн следствия» Николая Перминова

Отданный в детдом дважды: тяжелая судьба звезды «Тайн следствия» Николая Перминова

До 47 лет актер Николай Перминов праздновал день рождения 24 апреля, пока не узнал, что на самом деле появился на свет в полночь с 11 на 12 мая 1971 года.

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