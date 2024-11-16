PubMed: употребление растворимого кофе ускоряет старение организма

Употребление растворимого кофе может заметно ускорить процессы старения в организме. Результаты исследования ученых из Медицинского научного центра при университете Сиань Цзяотон опубликованы на портале PubMed.
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