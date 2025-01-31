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Удешевление строительства аэропортов: комфортные полеты станут доступнее

Удешевление строительства аэропортов: комфортные полеты станут доступнее

Министерство транспорта России оптимизирует требования к региональной аэропортовой инфраструктуре. Глава комиссии Госсовета Алексей Цыденов сообщает о снижении издержек и повышении доступности авиаперелетов для населения страны.

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