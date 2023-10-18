Семейство Ксолоитцкуинтли, или сокращенно Ксолос.Они считаются одной из самых древних пород собак. Ксолос имеют общие генетические черты со своими доколумбовыми предками, что делает их одними из ближайших живых родственников древних собак, бродивших по земле тысячи лет назад.
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