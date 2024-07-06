Удар, способный остановить войну: Цель находится не в Киеве, и у России есть нужное оружие

Россия способна нанести удар, который остановит войну. Но чего это будет стоит и нам, и всему миру? Попробуем разобраться.
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