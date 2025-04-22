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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреа Стелла: «Чтобы завоевать подиум, Норрису не нужно было терять время с Хэмилтоном»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал прорыв Ландо Норриса с десятого стартового места на четвертое на Гран-при Саудовской Аравии.

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