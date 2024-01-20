Компания Ford анонсировала гоночный суперпикап Ranger Raptor для «Дакара»

В 2024 году заводская команда Ford дебютировала в главном ралли-рейде планеты — из двух Ford Raptor RS Cross Country команды M-Sport Ford World Rally Team до финиша «Дакара» добрался только один автомобиль.
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