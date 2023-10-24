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В Калуге на улице Тарутинской водитель "Хавала" сбил пешехода

В Калуге на улице Тарутинской водитель "Хавала" сбил пешехода

Утром в понедельник в Калуге произошла авария с участие пешехода, сообщили в ГИБДД. По предварительным данным, 23 октября в 8 часов 44 минуты в районе дома № 28 по улице Тарутинской 53-летний водитель машины Haval допустил наезд на 60-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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