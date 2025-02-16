Депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Севим Дагделен раскритиковала позицию немецкого правительства, заявив, что его "вассальная лояльность" администрации Джо Байдена открыла возможность для вмешательства США во внутренние дела Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии