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Депутат Дагделен: вассальная верность ФРГ США позволила Вэнсу критиковать ЕС

Депутат Дагделен: вассальная верность ФРГ США позволила Вэнсу критиковать ЕС

Депутат бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт" Севим Дагделен раскритиковала позицию немецкого правительства, заявив, что его "вассальная лояльность" администрации Джо Байдена открыла возможность для вмешательства США во внутренние дела Европы.

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