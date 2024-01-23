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Берлин объявил о передаче Киеву военных вертолетов

Берлин объявил о передаче Киеву военных вертолетов

Министр обороны Борис Писториус заявил, что Федеральное правительство Германии планирует поставить на Украину шесть военных вертолетов из арсенала Бундесвера, а глава минфина со своей стороны сказал, что в одиночку поддерживать Киев возможностей скоро не будет, – сообщает во вторник, 23 января, служба новостей Tagesschau.

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