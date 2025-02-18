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Царьград

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Русская армия загоняет батальоны ВСУ в самый крупный за историю СВО "котёл"

Русская армия загоняет батальоны ВСУ в самый крупный за историю СВО "котёл"

Около двух тысяч украинских военных могут оказаться в окружении русской армии в ДНР.Вооружённые силы России готовят для противника крупнейший в истории СВО "котёл" в районе населённого пункта Константинополь в ДНР.

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